На Львівщині незаконно вирубали дерев на 800 тисяч гривень

На Львівщині підприємство незаконно дало дозвіл на вирубку дерев на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, керівник одного з лісогосподарських підприємств Львівщини незаконно видав лісорубні квитки для вирубки дерев. Документи були видані нібито для будівництва лісових шляхів, які не були передбачені у лісництві.

Таким чином незаконно було вирубано 86 дерев. Загальна вартість заподіяної шкоди становить близько 800 тисяч гривень.

Директору підприємства слідчі повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на терміни до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів.