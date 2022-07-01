ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині незаконно вирубали дерев на 800 тисяч гривень

Анастасія Диняк

|

На Львівщині підприємство незаконно дало дозвіл на вирубку дерев на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так,  керівник одного з лісогосподарських підприємств Львівщини незаконно видав лісорубні квитки для вирубки дерев. Документи були видані нібито для будівництва лісових шляхів, які не були передбачені у лісництві.

Таким чином незаконно було вирубано 86 дерев. Загальна вартість заподіяної шкоди становить близько 800 тисяч гривень.

Директору підприємства слідчі повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364  КК України). Йому загрожує до шести років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на терміни до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

всі статті
Львівський портал