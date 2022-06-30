ЗСУ знищили вже 35 600 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 35 600 військових, 1573 танки, 790 артсистем та 641 безпілотник. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 30 червня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ близько 35600 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ ‒ 246 (+0) од,

засоби ППО ‒ 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 641 (+1),

крилаті ракети ‒ 143 (+1),

кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2602 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 61 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.