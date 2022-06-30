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У червні троє львів’янок відзначили свої 100 і більше років

Андрій Котенський

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У Львові продовжують традицію вітати довгожителів міста, які відсвяткували 100 і більше років. Цього місяця свої уродини святкують троє довгожительок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, 29 червня свої 100 років відзначила львів’янка Єфросинія Тарасова. Представники міського управління соціального захисту відвідали іменинницю та від громади Львова вручили їй пам’ятну монету. Окрім цього, Єфросинія Петрівна отримає від міста матеріальну допомогу в розмірі 5000 гривень.

Окрім пані Єфросинії, ще двоє львів’янок відсвяткували свої уродини.

Зокрема, 1 червня приймала вітання з нагоди сторіччя Олена Волчанська, а 2 червня Олена Рибалко – з нагоди 105-ліття. Усіх ювілярів, як і щороку, від вітають від імені громади.

Традиційно довгожителям, які відзначають 100 років, на День народження з міського бюджету надають одноразову матеріальну допомогу у сумі 5000 гривень, пам’ятну монету та вітальний лист від громади міста. Усім же, хто святкує 101 та більше років, – 5 000 гривень. Загалом у 2022 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 280 тисяч гривень.

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