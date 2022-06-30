Президент ввів у дію положеня про реєстр олігархів

29 червня Рада нацбезпеки і оборони затвердила положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський цього ж дня ввів його у дію Про це йдеться у відповідному указі президента.

Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів. Документ вестимуть в електронній формі державною мовою.

До реєстру не вноситимуть відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію. Водночас відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Зазначимо, закон про олігархів президент підписав в листопаді минлого року. Згідно законом, олігарх – особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами будуть називати осіб, які відповідають щонайменше трьом прописаним у законі критеріям:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

РНБО також буде опікуватися реєстром олігархів. У реєстрі будуть вказуватися дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний.

Якщо особа потрапила до переліку олігархів, то до неї застосовують ряд обмежень.

Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Також особи з цього Реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.

Окрім того, у законі запроваджується поняття «декларації про контакти». Їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником. Водночас не подавати таку декларацію можна буде, якщо зустріч із олігархом була на телебаченні, в судовому засіданні, на ініційованих заходах органами державної влади.

Закон також зобов’язує олігархів перед початком зустрічі із держслужбовцями повідомляти, що вони включені до Реєстру олігархів.

Для подачі «декларації про контакти» також передбачені відповідні вимоги. Якщо особа не подасть таку декларацію, то її можуть притягти до політичної або дисциплінарної відповідальності.

Виключити особу із Реєстру можливо, якщо у неї відсутні не менше двох ознак, передбачених для потрапляння в цей список.

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