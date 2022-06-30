На ремонті школи на Стрийщині розікрали понад півмільйона

Директора будівельної фірми підозрюють у заволодінні понад півмільйоном гривень на ремонті однієї із шкіл Стрийщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

За даними прокуратури, директору одного із будівельних підприємств Стрийщини повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні документів.

Як відомо, в одному із міст Стрийщини школа-ліцей оголосила тендер на проведення робіт із капітального ремонту приміщення школи. За результатами якого із очолюваним підозрюваним підприємством було укладено договір.

З метою заволодіння бюджетними коштами, фігурант підробив офіційні документи із завищеними даними щодо виконаних обсягів робіт, внаслідок чого заволодів близько 540 тис грн.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно підприємства з метою забезпечення цивільного позову.

Якщо вину керівника доведуть то йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ремонті спортивної школи у Стрийському парку підрядник нажився на 270 тисяч.

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