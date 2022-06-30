Львівські медики сформували новий стравохід дитині, яка напилася побутової хімії

У Львові дівчинці з Ковеля, яка ненароком випила мийний засіб, сформували новий штучний стравохід. Про це Львівському порталу повідомили у першому медичному об’єднанні Львова.

Рідкісну операцію виконали у лікарні Святого Миколая місяць тому. Маленька пацієнтка уже вдома.

Як повідомляють медики, дівчинці Олі шість років, а коли їй було два, вона ненароком випила мийний засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу.

Аби дівчинка могла пити та їсти, щомісяця впродовж року її оперували – розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому – трубочку в животику, по якій їжа вводилася просто у шлунок.

Окрім проблеми з харчуванням, Оля мала ще одну – слину вона ковтати не могла і мусила постійно спльовувати її в хустинку. Для дівчинки, яка у вересні пішла до школи, це було дуже некомфортно. Відтак місяць тому мама привела її до наших лікарів з проханням вилікувати дитину.

«Єдиним виходом була реконструктивна операція – заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом. Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Однак, наших спеціалістів це не злякало. Штучний стравохід вони сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень – пити воду», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі маленька пацієнтка приїде на планове обстеження. Їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися із гастростомою. Про результати обстеження і чи зможе малеча нарешті самостійно харчуватися, медики повідомлять додатково.

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