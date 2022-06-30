Через вторгнення Росії в Україну львівські волейболісти переходять до польської ліги

Через війну Росії проти України львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» з нового сезону 2022/23 гратиме у одному з найсильніших чемпіонатів світу – польській PlusLiga. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК.

Польська федерація волейболу допомагає українським волейболістам із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми дуже раді, що відразу долучились до когорти найсильніших польських команд. Це відбулося завдяки співпраці та підтримці структур Польської волейбольної ліги, Польської федерації волейболу, схвалення керівництва всіх клубів PlusLiga та Федерації Волейболу України. Щиро вдячні за таку величезну підтримку та за не менш важливий символічний жест усієї польської волейбольної спільноти у зв’язку з війною в нашій країні, пов’язаною з російською агресією», – йдеться у повідомленні ВК «Барком-Кажани».

Через військову агресію росії львів’яни змушені грати свої домашні поєдинки у Польщі. Одним із міст-побратимів Львова є Краків, а відтак у наступному сезоні нашим тимчасовим домом стане саме це місто.

«Ми хочемо подякувати владі міста та Малопольській федерації волейболу. Наші матчі, як господарів, пройдуть у краківському залі «Hutnik», що на вулиці Пташицького. Найцікавіші зіткнення відбудуться на арені «Tauron», яка вміщує до 20 тис. глядачів, і ми сподіваємося, що ви підтримаєте нас на трибунах під час нашого нового виклику… Сподіваюся, що наші матчі приведуть до залів у Кракові чимало вболівальників і подарують їм багато спортивних емоцій», – сказав президент ВК «Барком-Кажани» Львів Олег Баран.

Кажани запрошують на домашні краківські поєдинки своїх вболівальників зі Львова та всієї України, а також вимушених переселенців, які зараз живуть і працюють у Польщі. А також сподіваються завоювати серця та довіру у польських вболівальників.

«Відтепер наше спілкування буде українською та польською мовами. Ми готуємось до ігор, ставимо високі цілі в новій спортивній реальності. Зустрінемось на наших матчах! Віримо, що з такою підтримкою ми зможемо гідно представити себе у стартовому сезоні у PlusLigі», – повідомляють львівські Кажани.

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