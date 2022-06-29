ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині мешканець Трускавця вбив чоловіка

Анастасія Диняк

|

Правоохоронці затримали мешканця Трускавця, який зарізав харків’янина у селі Станиля Дрогобицького району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у неділю, 26 червня, у лісі у селі Станиля знайшли тіло чоловіка. Загиблим виявився 31-річний мешканець Харкова. Медики встановили, що причиною смерті стало ножове поранення у районі грудей.

За допомогою відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина» поліцейські знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві. За даними слідчих, між загиблим та 50-річним мешканцем Трускавця виник конфлікт під час якого підозрюваний ножем вдарив харків’янина.

Чоловік вивіз тіло знайомого до лісопосадки, а потім поїхав додому.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до 15 років за ґратами.  Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал