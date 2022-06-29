На Львівщині мешканець Трускавця вбив чоловіка

Правоохоронці затримали мешканця Трускавця, який зарізав харків’янина у селі Станиля Дрогобицького району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Так, у неділю, 26 червня, у лісі у селі Станиля знайшли тіло чоловіка. Загиблим виявився 31-річний мешканець Харкова. Медики встановили, що причиною смерті стало ножове поранення у районі грудей.
За допомогою відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина» поліцейські знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві. За даними слідчих, між загиблим та 50-річним мешканцем Трускавця виник конфлікт під час якого підозрюваний ножем вдарив харків’янина.
Чоловік вивіз тіло знайомого до лісопосадки, а потім поїхав додому.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до 15 років за ґратами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.
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Анастасія Диняк