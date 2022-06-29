На Львівщині впіймали проросійського диверсанта

СБУ викрила ще одного прихильника «русского мира» на Львівщині. Чоловік вів проросійську діяльність, здійснював антиукраїнську пропаганду та планував диверсію у формі правоохоронних органів України. Про це Львівському порталу повідомили в управління СБ України у Львівській області.

За оперативними даними стало відомо, що проросійськи налаштований мешканець Львівщини проводив акції на підтримку агресії рф, використовував комуністичну символіку, поширював інформацію, що він перебуває в окупації українською владою та палюжив українських героїв.

Під час проведення обшуків в зловмисника правоохоронці вилучили антиукраїнські листівки, символіку країни-агресора та пропагандистську літературу в підтримку російської ідеї, незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї, холодну зброю, кілька пляшок з коктейлем Молотова, а також зразки форми правоохоронних органів України, яку, ймовірно, чоловік планував використати для вчинення диверсії.

Триває слідство.

За вказане розповсюдження руйнівних наративів російської пропаганди та незаконне володіння зброєю зловмиснику повідомлено про підозру.

Заходи із викриття проводили оперативники Червоноградського відділення СБУ.

СБУ нагадує, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України – караються від п’яти до десяти років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.