На Львівщині вантажівка збила пішохода

У Львівському районі вантажівка наїхала на 88-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ДТП сталася у вівторок, 28 червня, близько 8:00 год. на автодорозі «Львів-Тернопіль» у селі Підберізці Львівського району. За даними правоохоронців, автомобіль «МАН», за кермом якого був 45-річний житель Хмельницького, збив пішохода.

Постраждалим виявився 88-річниий мешканець Підберізців. Унаслідок наїзду вантажівки чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, водію загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.