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На Львівщині у чоловіка вилучили наркотиків на 300 тисяч гривень

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали продавця наркотиків. У нього знайшли канабісу на 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Наполіції Львівщини.

Так, у вівторок, 28 червня, в одному з сіл Львівського району поліція затримала 31-річний мешканця міста Рава-Руська, коли він намагався продати чергову партію наркотиків. При собі чоловік мав пакети з 16 згортками канабісу. Вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 300 тисяч гривень.

Окрім того, правоохоронці вилучили у зловмисника електроні ваги, мобільний телефон, гроші та інші докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до десяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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