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На Львівщині директор школи роками отримував зарплату за неіснуючих працівників

Ольга Денисяка

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Колишній директор школи в Золочівському районі Львівщини п’ять років отримував зарплату за п’ятьох працівників навчального закладу, які насправді ніколи там не працювали. За цей час директор незаконно отримав 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що у період з 2016 по 2021 роки директор школи на Золочівщині, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив табелі обліку робочого часу і в такий спосіб привласнив майже 800 тис. грн. Ці кошти були зарплатаою п’ятьох працівників, які в школі ніколи не працювали та роботу не виконували.

До суду скерували справу за службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України).

Прокуратура в суді вимагала від директора школи повернути вищевказані кошти державі і суд наклав арешт на усе його майно.

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