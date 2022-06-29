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Місто на Львівщині залишилось без води через посуху

Ольга Денисяка

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29 червня у місті Турка Львівської області відключили централізоване водопостачання. Про це повідомили в Турківській міській раді.

Причиною відсутності водопостачання є посуха. Через це у водопровідній мережі відсутня вода.

«Турківська міська рада повідомляє жителів міста Турка про те, що буде відсутнє водопостачання у зв’язку з погодними умовами (посуха), бракує води у водопровідній мережі», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що спека на Львівщині протримається щонайменше до 1 липня. Подекуди температура повітря сягатиме +35°C.

Аби вберегтися від екстремальної спеки, медики рекомендують якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11:00 до 16:00 год., слідкувати за водним балансом, незалежно від активності. Не чекайте на відчуття спраги – пийте просту воду постійно маленькими порціями.

Подбайте про сонцезахист – обирайте креми і спреї з показником SPF не менше 30. Наносити їх слід за пів години до виходу на вулицю. Під час спеки зменшіть свою фізичну активність і пам’ятайте, що кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну.

Не забувайте про домашніх улюбленців, подбайте про воду для них і в жодному випадку не залишайте у припаркованому автомобілі!

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