Львівських десантників нагородили «За мужність та відвагу»

80-ту окрему десантно-штурмову бригаду нагородили почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Указ про відзначення львівської «вісімдесятки» почесною відзнакою «За мужність та відвагу» підписав президент України Володимир Зеленський.
Окрім 80 бригади, відзначили ще такі військові частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України:
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 79 окрема десантно-штурмова бригада;
- 81 окрема аеромобільна бригада;
- 95 окрема десантно-штурмова бригада.
Нагадаємо, нещодавно львівські десантники, які воюють на сході України, побили свій рекорд за кількістю знищеної техніки ворога. Детальніше про це читайте за посиланням.
Довідково:
80-та окрема десантно-штурмова бригада – це військове з’єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бригада базується у Львові.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка