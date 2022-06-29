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Львівських десантників нагородили «За мужність та відвагу»

Ольга Денисяка

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80-ту окрему десантно-штурмову бригаду нагородили почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Указ про відзначення львівської «вісімдесятки» почесною відзнакою «За мужність та відвагу» підписав президент України Володимир Зеленський.

Окрім 80 бригади, відзначили ще такі військові частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України:

  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
  • 79 окрема десантно-штурмова бригада;
  • 81 окрема аеромобільна бригада;
  • 95 окрема десантно-штурмова бригада.

Нагадаємо, нещодавно львівські десантники, які воюють на сході України, побили свій рекорд за кількістю знищеної техніки ворога. Детальніше про це читайте за посиланням.

Довідково:

80-та окрема десантно-штурмова бригада – це військове з’єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бригада базується у Львові.

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