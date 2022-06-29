ЛМР незаконно передала товариству ділянку вартістю понад 100 мільйонів гривень

У Львові судді скасували рішення міської ради та повернули у комунальну власність земельну ділянку вартістю майже 106 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, Верховний Суд повернув у комунальну власність ділянку площею понад 4,8 гектара на території Залізничного району Львова. Судді визнали недійсними пункти ухвали міської ради та скасували реєстрацію землі.

За даними прокурорів, Львівська міська рада незаконно передала землю одному з товариств Львівщини. Тим самим ділянка, без проведення аукціону, безкоштовно перейшла у приватну власність. Зауважимо, вартість ділянки становить майже 106 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Комунальне підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» спільно з ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» створили нове підприємство, для якого виділили майже 5 гектарів землі неподалік аеропорту «Львів» на вул. Щирецькій – вул. Ряшівській.

Директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич розповіла, що на цій ділянці збираються збудувати конгрес-хол.