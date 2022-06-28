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ЗСУ ліквідували 35,2 тисячі російських окупантів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 35 250 військових, 157 танків та 185 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 28 червня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒ близько  35250 (+250) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1567 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17) од,
  • артилерійських систем – 778 (+7) од,
  • РСЗВ ‒ 243 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 102 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒  636 (+0),
  • крилаті ракети  ‒ 139 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  ‒ 2589 (+14) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 61 (+1).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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