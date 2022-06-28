Зеленський закликав світ визнати рф – спонсором тероризму

Після атаки на торговий центр у Кременчуці Президент України Володимир Зеленський закликав світ визнати росію державою-спонсором тероризму. Про це він заявив у своєму Telegram.

«Бити ракетами по цивільних об’єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор», – закликає Володимир Зеленський.

Нагадуємо, що у Кременчуку росіяни ракетами вдарили по торговому центру. На місці події загинуло понад 20 людей та ще 59 зазнали поранень. Ще майже 40 осіб після обстрілу вважаються зниклими безвісти.

На фото ДСНС руїни торгового центру. Більшість людей врятувались через вчасну евакуацію.

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