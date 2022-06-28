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З полону звільнено ще 17 українців

Андрій Котенський

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 16 українських військових і одного цивільного. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінню розвідки України.

Черговий обмін полоненими провели у вівторок, 28 червня, за формулою 17 на 15.

«Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного», – йдеться у повідомленні.

П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування.

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