В Росії почали масово звільнятися силовики

Російські співробітники силових структур почали писати заяви на звільнення через страх потрапити на війну в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з батьком. Голова сімейства скаржиться, що в РФ звільняються бійці силових структур «ОМОН» та «СОБР».

За словами співрозмовника, через силовиків до Росгвардії намагаються долучити кого завгодно.

«ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення», – розказує він.

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