У Стрию презентували відшиту вишиванку Бандери

У Стрию в музеї «Родини Бандери» відбулася презентація відшитої з фото сорочки Провідника ОУН Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Вишиванку Степана Бандери презентували в межах просвітницького проєкту Тетяни Зез «Вишивка в одязі видатних українців».

Пані Тетяна – переселенка з Донецька, яка обожнює вишивку і відтепер мешкає у Львові. Вона координує проєкт заради збереження національної пам’яті, популяризації української вишиванки та історичної правди про українську еліту минулих століть.

Уже «вийшли в світ копії» нарядів Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка, Марії Заньковецької, Максима Рильського, Михайла Старицького та багатьох інших видатних українців.

У Стрию презентували сорочку ручної роботи, яку виготовила вишивальниця зі Львова Оля Лелик. Вишиванку Бандери мав за честь одягнути відомий історик, громадсько-політичний діяч Володимир В’ятрович, який для себе придбав цю сорочку.

Мисткині та науковці Музею вишиванки також організували акцію з продажу сорочок, виручені кошти яких будуть перераховані на бронежилети для українських захисників. «Вишиванка – духовна броня. Бронежилет – фізична броня», – переконані організатори акції.

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