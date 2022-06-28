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У Львові відбулося спецпогашення поштової марки «Українська мрія»

Андрій Котенський

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У День Конституції України, 28 червня, «Укрпошта» ввела в обіг чергову поштову марку «Українська Мрія». Її спецпогашення відбулось у Львові, у столиці та в інших містах країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужюі Львівськлї обласної військової облдержадміністрації.

Марку присвятили найбільшому та найпотужнішому літаку АН-225 «Мрія». Цей літак був гордістю України, однак на початку війни росіяни обстріляли аеропорт міста Гостомель і разом з ним знищили «Мрію».

Основою зображення став малюнок 11-річної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області. Саме її робота стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», який відбувся торік в межах відзначення 30-річчя Незалежності України.

«Організатори конкурсу звернулися до «Укрпошти» з пропозицією відзначити найкращий малюнок випуском тематичного конверта. З огляду на події, які відбуваються в Україні, на те, що ворог зробив з нашим літаком вирішили, що потрібно випустити ще й марку. На ній найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами», – розповів керівник Львівської дирекції АТ «Укрпошта» Євген Савчук.

Загальний тираж марок складає 3 мільйони примірників. На полях аркуша надруковано написи: «УКРАЇНСЬКА МРІЯ», «UKRAINIAN DREAM».

Нагадаємо, врезультаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був знищений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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