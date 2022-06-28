У Львові прощатимуться зі ще одним захисником

У Львові попрощаються з 30-річним Тарасом Веремеєм, який загинув захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, у середу, 29 червня об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла попрощаються з львів’янином Тарасом Веремеєм. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Тарас навчався у ліцеї №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради. Працював в охоронних структурах. На війну чоловік пішов з початком війни у 2014 році.

З початком повномасштабного вторгнення Герой повернувся на фронт у лавах військової частини А1106. У чоловіка залишилися дружина та син.