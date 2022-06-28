У Червонограді та Самборі відкривають магазини MOYO

Мережа техніки та електроніки MOYO відкриває на Львівщині два магазини: у Червонограді та Самборі. Тут можна придбати офіційну техніку та електроніку за доступними, часто довоєнними цінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мережі.

Компанія MOYO продовжує роботу з ключовими постачальниками і забезпечує необхідний асортимент товарів у наявності. Найпопулярніші категорії: смартфони, ноутбуки, планшети, навушники, WiFi-адаптери, портативні акумулятори, карти пам’яті, дрібна побутова техніка, яка допомагає вимушеним переселенцям в облаштуванні нового побуту, електроінструменти — усе це можна придбати в MOYO.

Магазини MOYO у Львівській області:

Львів:

БЦ «Домінант Плаза» (вул. Угорська, 14), з 10:00 до 19:00

вул. Валова, 2, з 10:00 до 21:00

ТЦ King Cross Leopolis (вул. Стрийська, 30), з 10:00 до 20:00

Червоноград: ТЦ «Майдан» (вул. Героїв Майдану, 10), з 10:00 до 21:00.

Самбір (відкриття на початку липня; слідкуйте за анонсами на сайті moyo.ua): ТЦ «Атлант (вул. Торгова, 62), з 09:00 до 19:00.

Одна покупка — і ви учасник програми лояльності MOYOclub. Це означає, що всі кошти, які будуть витрачені на шопінг у MOYO, зберігаються в вашій історії покупок та перетворюються на кешбек на бонусному рахунку: 1 бонус = 1 гривня на наступні покупки (окрім покупок в кредит)! Бонусами кешбеку можна покрити до 30% вартості наступної покупки. Кешбек доступний уже через 14 днів після покупки, а термін використання бонусів — до 180 днів з моменту зарахування. Також для учасників MOYOclub діють індивідуальні пропозиції та персональні системи знижок, ексклюзивні акції та промокоди або подарункові купони зі знижками на бажані покупки.

Нагадаємо, в 2021 році компанія MOYO здобула звання «Підприємство року» в галузі техніки і електроніки і нагороду «Мережа магазинів техніки і електроніки №1». Компанія працює на ринку з 2009 року і пропонує клієнтам офіційну техніку та електроніку від провідних виробників. З початку війни компанія MOYO активно допомагає військовим, представникам територіальної оборони та волонтерам.

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