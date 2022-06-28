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Сьогодні – День Конституції України

Ольга Денисяка

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У вівторок, 28 червня, українці відзначають одне з державних свят – День Конституції України. Цього дня, 26 років тому, було прийнято головний державотворчий документ – Конституцію. Про це інформує Львівський портал.

28 червня 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Тоді парламентарі працювали усю ніч з 27 на 28 червня. У підсумку «за» проголосували 315 нардепів.

Зазначимо, що прийняття Конституції відбулося на п’ятий рік незалежності України.

Затверджена Конституція закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяла подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

До слова, Україна була останньою з колишніх країн СРСР, яка прийняла нову Конституцію.

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