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СБУ опізнала командирів, які наказали розстріляти цивільних на Київщині

Анастасія Диняк

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Служба безпеки встановила особи двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти мирних мешканців в селі Перемога на Київщині, яке знаходилося в окупації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що злочинні накази на Київщині віддавали командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв, які є військовослужбовцями 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

Саме вони керували діями мотострілецьких підрозділів в окупованому селі Перемога. Російські військові утримували місцевих мешканців в одному приміщенні та катували їх. Згодом Краснощоков та Васильєв особисто допитували людей та вибивали інформацію щодо ЗСУ та Тероборони.

Після знущань над цивільними командири дали наказ своїм солдатам розстріляти людей з автоматів. Після вбивства будівлю з тілами вбитих підпалили.

Окупантам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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