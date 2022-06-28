Окупанти випустили 6 ракет по Дніпропетровщині

Росіяни випустили шість ракет по Дніпропетровщині, три з них вдалося збити. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у вівторок, 28 червня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Українські військові збили три ворожі ракети над Дніпром та Синельниківським районом.

У Дніпрі ракети влучили в об’єкт залізничної інфраструктури та промислове підприємство. Також внаслідок обстрілу зайнялася сервісна компанія під завалами якої можуть бути люди. На місці працюють рятувальники.

За словами мера міста Бориса Філатова, російська ракета влучила в СТО.

«Ніяких військових, ніякої зброї, ніякої техніки. Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз перебувають під завалами», – написав Філатов.