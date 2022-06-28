Десантик збив російський вертоліт «Алігатор»

Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Про це йдеться у Facebook командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Повідомляється, що військовослужбовець підрозділу протиповітряної оброни 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Збити літак вдалось пострілом з перенсоного зенітно-ракетного комплексу «Starstreak».
Як повідомляв Львіський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 185 гелікоптерів, 217 літаків та 363 безпілотники.
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Ольга Денисяка