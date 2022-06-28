Десантик збив російський вертоліт «Алігатор»

Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Про це йдеться у Facebook командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Повідомляється, що військовослужбовець підрозділу протиповітряної оброни 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Збити літак вдалось пострілом з перенсоного зенітно-ракетного комплексу «Starstreak».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>﻿</span> Як повідомляв Львіський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 185 гелікоптерів, 217 літаків та 363 безпілотники.