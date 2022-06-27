Випав з вікна вагона: під колесами потяга загинув 43-річний львів’янин

Ввечері 26 червня під колесами потяга на Рівненщині загинув 43-річний львів’янин. Чоловік випав через вікно вагона. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Рівненщини.

Так, 26 червня, о 20:45 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що медики «швидкої» виїхали на виклик із потерпілим на залізничній станції «Озеряни».

Слідчо-оперативна група на місці події виявила на коліях загиблого чоловіка. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний житель Львова через вікно вагону випав із потяга, внаслідок чого отримав травми несумісні із життям.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 КК України (умисне вбивство з відміткою нещасний випадок), правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.