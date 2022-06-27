ОСТАННІ НОВИНИ

Випав з вікна вагона: під колесами потяга загинув 43-річний львів’янин

Ольга Денисяка

|

Ввечері 26 червня під колесами потяга на Рівненщині загинув 43-річний львів’янин. Чоловік випав через вікно вагона. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Рівненщини.

Так, 26 червня, о 20:45 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що медики «швидкої» виїхали на виклик із потерпілим  на залізничній станції «Озеряни».

Слідчо-оперативна група на місці події виявила на коліях загиблого чоловіка. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний житель Львова через вікно вагону випав із потяга, внаслідок чого отримав травми несумісні із життям.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 КК України (умисне вбивство з відміткою нещасний випадок),  правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал