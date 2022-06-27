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Втрати окупантів перевищили 35 тисяч осіб

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 000 військових, 217 літаків та 184 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 23 червня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 35 000 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1 552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
  • артилерійських систем – 771 (+7) од,
  • РСЗВ ‒ 243 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 101 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 184 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 575 (+11) од,
  • кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 636 (+6),
  • Крилаті ракети – 139 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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