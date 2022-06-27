Втрати окупантів перевищили 35 тисяч осіб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 000 військових, 217 літаків та 184 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 23 червня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 35 000 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 552 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,
- артилерійських систем – 771 (+7) од,
- РСЗВ ‒ 243 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 101 (+2) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 575 (+11) од,
- кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 636 (+6),
- Крилаті ракети – 139 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк