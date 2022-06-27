Втрати окупантів перевищили 35 тисяч осіб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 000 військових, 217 літаків та 184 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 23 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 35 000 (+150) осіб,

танків ‒ 1 552 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 687 (+28) од,

артилерійських систем – 771 (+7) од,

РСЗВ ‒ 243 (+0) од,

засоби ППО ‒ 101 (+2) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 575 (+11) од,

кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 636 (+6),

Крилаті ракети – 139 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.