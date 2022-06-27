Удар по ТРЦ в Кременчуці: відомо про 10 загиблих та 40 поранених

Станом на 19:30 год. кількість жертв внаслідок ракетного удару по торговому центру в Кременчуці зросла до 10 загиблих та 40 поранених. Про це у Facebook заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер», – заявив Дмитро Лунін.

Водночас в ДСНС України повідомили, що станом на 19:15 площа пожежі в будівлі ТЦ «Амстор» становить 10 300 кв. м. До медзакладів звернулися 40 осіб, з них 19 госпіталізували.

До робіт залучили 130 рятувальників, 23 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці. Також додатково направили 90 осіб та 20 од. техніки з сусідніх областей.

Як повідомляв Львівський портал, 27 червня російські війська ракетами обстріляли Кременчук на Полтавщині. Ракети влучили в торговий центр, в якому перебували більше тисячі людей.

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