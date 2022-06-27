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На Самбірщині мисливець випадково застрелив 35-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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Вночі 26 червня під час полювання у Самбірському районі Львівщини мисливець випадково застрелив 35-річного місцевого мешканця. За вбивство з необережності мисливцю загрожує до п’яти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зранку 26 червня у відділення поліції на Самбірщині з заявою про зникнення свого 35-річного брата звернувся мешканець одного з сіл району. За словами заявника, напередодні близько опівночі його брат пішов у лісопосадку, розташовану поблизу села, та досі не повернувся.

Поліцейські разом з волонтерами почали розшук чоловіка. Під час пошуків встановили, що чоловік, ймовірно, отримав смертельне вогнепальне поранення.

Правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства може бути причетний 57-річний житель Самбора, який тієї ночі полював у лісопосадці.

«Під час опитування чоловік повідомив, що 26 червня близько 01:20 він, вважаючи, що стріляє у звіра, влучив у чоловіка, який ходив лісом. В подальшому правоохоронці виявили тіло загиблого, з вогнепальним пораненням голови», – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили мисливцю про підозру у вбивстві з необережності ( ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Мисливський карабін, з якого був здійснений смертельний постріл, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Досудове розслідування триває.

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