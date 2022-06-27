На Львівщині прикрили черговий канал виїзду чоловіків за кордон

На Львівщині правоохоронці заблокували ще один канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, затриманий виготовляв документи, які дозволяли безперешкодний перетин кордону України, для осіб, які такого права не мають.

Зловмисника, 38-річного мешканця Івано-Франківської області затримали. Свої «послуги» він оцінював у суму 4 тисячі євро з особи.

За ці кошти він брався виготовити для «замовників» – чоловіків призовного віку, котрі мали намір ухилитись від мобілізації до лав Збройних сил України, комплект фіктивних документів, які нібито надають їм право безперешкодного перетину державного кордону України, а також допомогти їм виїхати у сусідню країну. У своїй «діяльності» чоловік активно використовував соціальні мережі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові затримали росіянку за організацію «схеми» виїзду чоловіків за кордон.

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