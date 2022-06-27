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На Львівщині через п’яного водія зіткнулися три авто

Анастасія Диняк

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На Львівщині нетверезий водій вчинив ДТП. Унаслідок цього троє людей потрапили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у неділю, 26 червня, о 15:40 год. на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Зубра Львівського району. За даними правоохоронців, 28-річний мешканець району п’яним сів за кермо автомобіля «ЗАЗ Сенс». Чоловік зіштовхнувся з мікроавтобусом «Фольксваген» за кермом якого був 41-річний місцевий мешканець. Після удару «Фольксваген» по інерції зіткнувся з легковиком «Форд», яким керував 29-річний львів’янин.

Унаслідок зіткнення водій «ЗАЗу», а також водій та 39-річна пасажирка мікроавтобуса отримали поранення та були госпіталізовані.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються усі обставини події.

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