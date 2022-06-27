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На Jazz Jam Session збиратимуть кошти для «Азову»

Омелян Шевчук

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Шанувальників джазу запрошують на Jazz Jam Session, де збиратимуть кошти для «Азову». Про це Львівському порталу повідомили організатори благодійного концерту.

У цей вечір кращі джазмени країни будуть волонтерами за спеціальностю і робитимуть те, що вміють найкраще – імпровізувати, повідомили в Українському мистецькому фронті.

«Запрошуємо послухати унікальну колаборацію музикантів з усіх куточків України. У закладі будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов», – йдеться у повідомленні.

Вхід безкоштовний.

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

PayPal: [email protected]

Детальна інформація та бронювання столиків за телефоном: 098 676 4600

Захід відбудеться у середу, 29 червня, о 18:00, у ресторані Грушевський, що на проспекті Шевченка, 28.

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