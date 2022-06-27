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Львівські медики видалили жінці 15-сантиметрову пухлину

Анастасія Диняк

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Лікарі Львова прооперували 29-річну мешканку Луцька та через маленький розріз видалили їй 15-сантиметрову пухлину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 29-річну Діану оперували у лікарні Святого Луки Першого медичного об’єднання Львова. За словами медиків, довгий час жінку турбували гормональні зміни: голос став грубшим, на обличчі почало рости волосся і стали частими перепади настрою. Пацієнтка не зробила вчасно УЗД, тому причину знайшли не одразу.

Після повного обстеження у жінки виявили пухлину наднирника. Через це Діана мала гормональні зміни та не могла завагітніти вдруге.

«Пухлину пацієнтці видалили лапароскопічно – через маленький розріз. Операція тривала понад 4 години. Через великий розмір новоутвору, а це 15 см, що для пухлин наднирника рідкість, орган зберегти, на жаль, не вдалося. Але пухлина виявилася доброякісною. Зараз Діана проходить реабілітацію і, щойно гормони стабілізуються, їй можна буде вагітніти», – зазначили лікарі.

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