Львів попрощається з двома загиблими на війні Героями

У вівторок, 28 червня, Львів попрощається з Героями Андрієм Банахом та Олегом Воробйовим, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

О 15:00 год. розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 15:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища. Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Андрій Банах (23.12.1977-20.06.2022). Львів’янин. Закінчив тодішній Львівський автомобільно-дорожній технікум. Після завершення навчання служив у 169-му навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого. Згодом працював інструктором-водієм на приватному підприємстві «Зелений фургон» та водієм-інкасатором акціонерного банку «Укргазбанк». Входив до складу громадської організації «Рабів до раю не пускають».

Служив у Національній гвардії України. У 2014-2016 роках захищав Батьківщину в зоні проведення антитерористичної операції. Сержант. Обороняв Україну у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України. Із початком повномасштабного вторгнення боровся із російськими окупантами на сході України.

У Андрія Банаха залишилися батьки, сестра, прийомна донька та племінниця.

Олег Воробйов (11.05.1977-30.05.2022). Львів’янин. Навчався у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 1999 році закінчив фізичний факультет ЛНУ. Кандидат фізико-математичних наук. Працював науковим співробітником Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України.

Після повернення з АТО спільно з дружиною Ольгою заснував курс психологічної допомоги для бійців антитерористичної операції «Щасливі разом». Цікавився китайською чайною культурою, мав невеликий магазин китайського чаю та посуду. Був учасником львівського музичного гурту «Riasni Drova Consort».

Старший лейтенант. Служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Олега Воробйова залишилися дружина, син та донька.

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