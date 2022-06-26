Від ракет рф на Черкащині загинула людина, ще п’ятеро поранені

У неділю, 26 червня, російські військові завдали ракетного удару по Черкаській області. Наразі відомо про одного загиблого і п’ятьох поранених. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram.

«Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Станом на 14:20 год. є один загиблий і п’ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури», – написав він.

Водночас Ігор Табурець закликав не публікувати фото й відео з місця, куди влучили російські ракети.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи масовані обстріли українських міст російською армією, заявив, що таким чином ворог хоче не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на українців.

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