росіяни готують диверсійні групи в білорусі, – Генштаб

На 123 добу війни в Україні на Донбасі не вщухають запеклі бої. російські окупанти намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ у Лисичанську, а в білорусі почали готувати диверсійно-розвідувальні групи. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 26 червня.

Волинський та Поліський напрямки: на території білорусі помічено, що окремі підрозділи збройних сил російської федерації готують диверсійно-розвідувальні групи для їхніх подальших дій на території України.

На Сіверському напрямку ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Все це роблять з метою демонстрації присутності та сковування дій ЗСУ. Водночас противник обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку російські загарбники обстрілювали з танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мали.

На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку агресор за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ із південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання своєї артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових бій рашисти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів у тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдали ракетних ударів по інфраструктурі Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, але успіху не мав, відійшов.

Блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря триває.

На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані «фільтраційні» заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

«Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках, тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу», – додають у Генштабі ЗСУ.

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