Окупанти втратили ще одного «Алігатора»

У неділю, 26 червня, у небі над Миколаївщиною українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52, відомий також як «Алігатор». Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Позбавили росіян ще одного ударного вертольота Ка-52 бійці протиповітряної оборони миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади. Його збили з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла».

Про долю ворожого екіпажу та інші деталі збиття гелікоптера наразі не кажуть.

Зазначимо, що вартість вертольота Ка-52 оцінюють у понад 15 млн доларів.

Нагадаємо, що за чотири місяці повномасштабної війни в Україні росія втратила вже 217 літаків, 184 гелікоптери, 630 безпілотників, а також майже 35 тисяч своїх військових.

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