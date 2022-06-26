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Обстріли Харкова: з-під завалів будинку дістали подружжя

Наталя Дуляба

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Пізно ввечері 25 червня російські окупаційні війська обстріляли Харків. Крім значних руйнувань, поранено подружжя. Чоловіка і жінку дістали з-під завалів власного дому. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Орієнтовно о 23:00 год. війська рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та будівлю ресторану.

Також окупанти вдарили й по Холодногірському району Харкова. Ракета влучила на територію приватного житлового будинку, де проживало подружжя. Домоволодіння повністю зруйновано. З-під завалів дістали поранених чоловіка та жінку.

Крім того, у ніч на 26 червня російські війська нанесли ракетний удар по Немишлянському району Харкова. Під вогонь армії країни-агресора потрапила лікарня.

Також окупанти обстріляли багатоповерховий житловий будинок, що призвело до його пошкодження. Внаслідок пожежі згоріло 5 автівок. У цьому ж районі ворожий снаряд влучив у гаражні приміщення.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи масовані обстріли українських міст російською армією, заявив, що таким чином ворог хоче не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на українців.

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