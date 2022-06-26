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На Миколаївщині ворог позбувся ще одного безпілотника

Наталя Дуляба

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У неділю зранку, 26 червня, українські військові збили ворожий безпілотник у небі над Миколаївщиною. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Воїни повітряного командування “Південь” виявили та знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині», – вказано у повідомленні.

Українські військові нагадують, що залишається загроза ракетних ударів не лише на півдні, а й в інших регіонах України. Відтак громадян закликають дотримуватись правил безпеки і не легковажити повітряною тривогою.

Нагадаємо, за чотири місяці повномасштабної війни в Україні росія втратила вже 630 безпілотників, 217 літаків, 184 гелікоптери, а також майже 35 тисяч своїх військових.

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