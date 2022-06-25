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Відома американська кулінарка провела у Львові майстер-клас для дітей

Ольга Денисяка

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24 червня до Молодіжного навчального центру імені святого Івана Боско завітала зіркова американська кулінарка, авторка популярних кулінарних книжок Рейчел Рей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Прибула вона на запрошення та у супроводі Андрія Футея, Президента Українського конгресового комітету Америки. Разом із Рейчел до Львова приїхали її друзі, серед яких і італійська кулінарка Джанкарла Бодоні.

Рейчел Рей провела майстер-клас із дітьми, які навчаються на кухаря у Молодіжному навчальному центрі імені святого Івана Боско та старшими дітьми внутрішньо переміщених осіб з Лисичанська, які зараз проживають у Боско. Разом приготували спагеті з томатами та м’ясними болами, а також салат із свіжих овочів. Італійка Джанкарла Бодоні показала майбутнім кулінарам, як приготувати лимонний пиріг.

Для вихованців-кулінарів Молодіжного навчального центру імені святого Івана Боско Рейчел Рей привезла в подарунок обладнання для 12 кулінарних робочих поверхонь, зокрема, індукційні плити, посуд та різноманітне кухонне приладдя.

Також зіркова гостя подарувала дітям інші подарунки: ляльки Барбі, конструктори Lego Minecraft, набори для творчості та інше.

Нагадаємо, Рейчел Рей перебувала у Львові у травні цього року. Зустрілась із міським головою, відвідала ЛКШМД, Львівську міську дитячу клінічну лікарню, ЛКП «Лев» та Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско. Тоді Рейчел Рей привезла із собою велику кількість іграшок для дітей і ласощі для собак та котів.

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Фото: ЛМР

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