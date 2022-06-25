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В ДТП біля Жовкви загинув 28-річний велосипедист

Ольга Денисяка

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24 червня у Львівському районі 28-річний велосипедист не впорався з керуванням та в’їхав у причіп припаркованої вантажівки. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 24 червня близько 19:00 год. на трасі  «Львів – Тернопіль – Рава-Руська» в селі Перемивки Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 28-річний велосипедист, житель міста Жовква, не впорався із керуванням та в’їхав у задню частину причепа автомобіля DAF під керуванням 48-річного одесита, який був припаркований на узбіччі.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям, та помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.  Правоохоронці встановлюють всі обставини події

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