Укрїана отримає мільярд євро гранду від Німеччини

24 червня міністерства фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні 1 мільярда євро грантового фінансування. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Мінфіну України.

24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між Урядами України та Німеччини про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

У Мінфіні зазначають, що кошти спрямують до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

Зазначимо, що з початку повномасштабної збройної агресії рф, Україна отримала від Уряду Федеративної Республіки Німеччина довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.

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