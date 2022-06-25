Пости в соцмережах частково зірвали спецоперацію ЗСУ в Сєвєродонецьку, – МОУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що через повідомлення в соцмережах частково була зірвана спецоперація у Сєверодонецьку. Міноброни вкотре наголошує на забороні публікувати будь-яку інформацію щодо дій ЗСУ до того, як це зробить Генштаб. Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

За словами Ганни Маляр, повідомлення в соцмережвх від цивільних щодо ходу військових операцій часто зривають ці операції. Зокрема, через такі повідомлення 23-24 червня ЗСУ не змогли завершити заплановані дії у Сєверодонецьку.

«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – заявила заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр вкотре наголосила, що завчасне розголошення у соцмережах ходу військових операцій чи інших деталей насправді лише шкодять Збройним Силам.

«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт ДО того, як про це заявить Генштаб? Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші. Все, про що можна в цей момент говорити, – говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно)», – пояснила Ганна Маляр.

Зазначимо, що в Міноборони раніше вже наголошували, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоди нашим Збройним Силам та ускладнює виконання поставлених завдань.

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