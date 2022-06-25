Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій. Їм надсилають листи із нібито правовою допомогою, які призводять до завантаження шкідливої програми. Про це Львівському порталу повідомили в Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою «Безоплатна первинна правова допомога».

Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення «Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar», захищене паролем. Зазначений RAR-архів містить документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.

Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.

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