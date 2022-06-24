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В житловій багатоповерхівці Львова сталась пожежа

Ольга Денисяка

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24 червня в Залізничному районі Львова сталась в десятиповерховому житловому будинку. Рятувальники швидко прибули на місце і загасили вогонь, відтак ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, о 13:47 год. рятувальники отримали повідомлення про пожежу в десятиповерховому житловому будинку на вулиці Ангарній у Залізничному районі Львова.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікна комірки загального користування між 8 та 9 поверхом вибивалось полум’я та густий чорний дим. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

О 14:05 вогнеборці локалізували пожежу та о 14:21 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив сміття в комірці між 8 та 9 поверхом на площі 5 кв.м. та пошкодив віконні рами на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюються.

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