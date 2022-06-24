У Львові водій без прав пропонував патрульним хабар

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який раніше був позбавлений права керувати авто. Він намагався відкупитися від правоохоронців грошима. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 23 червня, близько 18:00 год. патрульна поліція зупинила автомобіль «Дачія», за кермом якого був 35-рчний львів’янин. Під час перевірки документів чоловік пред’явив чуже водійське посвідчення. Як встановили правоохоронці, з 2017 року львів’янин був позбавлений права керувати транспортними засобами і посвідчення досі не відновив.

Під час оформлення протоколу зловмисник запропонував поліцейським хабар. Щоб уникнути відповідальності, він пропонував патрульним п’ять тисяч гривень.

Затриманому повідомили про підозру за ч.1ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до чотирьох років за ґратами або штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів. Наразі триває досудове розслідування.