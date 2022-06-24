У Львові судитимуть прихильника «руского міра»

У Львові судитимуть українця, який в своїх соціальних мережах виправдовував збройну агресію російської федерації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що з березня по травень 2022 року проросійськи налаштований чоловік на своїй особистій сторінці у соцмережах увподобував дописи проросійських та агресивно налаштованих проти України сторінок, які прославляють учасників збройної агресії рф проти України та заклики не чинити спротиву країні-агресору. Також в особистому листуванні зі знайомими підтримував військові дії рф, визнав правомірною збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього чоловіка за фактом відкритого виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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