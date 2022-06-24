У Львові пройде 6-й міжнародний маратон пам’яті Героя України Василя Сліпака

Львівська національна філармонія проведе вже 6-й міжнародний маратон пам’яті Героя України Василя Сліпака. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відкриття 6-го міжнародного музичного Маратону пам’яті Василя Сліпака «W LIVE. Василь Сліпак для ПЕРЕМОГИ» відбудеться у вівторок, 28 червня о 19.00, у Львівській національній філармонії.

У виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії, вокального ансамблю «Kalophonia», співака Назара Савка та скрипаля Миколи Гав’юка, прозвучать твори видатних українських композиторів та українські пісні.

Детальна інформація про подію та квитки: philharmonia.lviv.1

29 червня о 17.30 у Концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика міжнародний маратон пам’яті Василя Сліпака продовжить концерт «W Live. З Любов’ю з Франції» Серін де Лабом — французької сопрано корейсько-американського походження, яка співала в 11 різних концертах заради миру та благодійності для України в районі Берліна.

30 травня Серін приїхала до Львова в імпровізовану подорож, бажаючи поділитися музикою з українцями, висловити своє захоплення стійкістю і мужністю народу України та підтримати його. У концерті разом із вокалісткою ви почуєте знаних львівських піаністів Оксану Рапіту та Мирослава Драгана. Музиканти виконають твори світових класиків оперного репертуару.

Детальна інформація про подію квитки: philharmonia.lviv2

Також 29 червня в рамках маратону пам’яті Василя Сліпака у Львові відбудеться концерт віолончельної музики «W Live. Молитва для Василя». Подія відбудеться о 19:30 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Денис Литвиненко виконає дві сюїти для віолончелі (№3 та №4) Йоганна Себастьяна Баха. У пам’ять видатному Українцю та усім загиблим внаслідок жорстокої війни росії проти України прозвучить тужлива лемківська народна пісня «Плине кача».

Усі кошти від продажу благодійних квитків будуть передані на потреби нашої львівської 80-ї ОМДШБ для придбання автомобілів та термовізійних дронів.

Як відомо, 29 червня виповнюється вже шість років, як снайперська куля забрала життя львів’янина Василя Сліпака – видатного українського оперного співака, соліста Паризької Національної Опери, волонтера, учасника російсько-української війни, Героя України, кавалера ордена «За мужність» І ступеня.

Маратон був започаткований у 2017 році Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика та щороку символічно проводиться в останні дні червня. Він об’єднує музикантів з багатьох країн, а події маратону відбуваються у різних куточках світу. Цьогоріч концерти пройдуть в Україні, Швейцарії та Франції.

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